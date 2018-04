Un pregón para Andújar OPINIÓN «Fue el pregón que a Andújar le gusta oír, el que le habla de su Virgen y su Romería, de la mano de tan autentico profesional» ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 23 abril 2018, 14:19

Tan polémico, discutido y discutible es la elección de hermano mayor de la Romería, ya sea por elección de los diputados, como antaño o por los cofrades, como en la actualidad, es la elección del pregonero oficial de la fiesta principal de Andújar, responsabilidad exclusiva del alcalde de la ciudad. Difícil lo tiene la primera autoridad, cuando de contentar a todo un pueblo se trata y máxime cuando atañe a la Virgen de la Cabeza. A lo largo de la historia, cincuenta y cuatro, con el de este año, los ha habido para todos los gustos y colores, para todas las ideologías e incluso en diferentes marcos, con mayor o menor desacierto, pero siempre pensando que era la persona más adecuada e incluso el lugar más acertado; otras veces, que también las hubo, porque no había a quien echar mano en ese momento o se nos colaba de rondón y el sitio no había otro lugar donde. Cierto es que por el atril han pasado grandes figuras de la oratoria, magníficos escritores, devotos de la Morenita y profundos conocedores de la Romería y hasta voluntariosos hijos de Andújar.

El pasado sábado, en un ya dignísimo marco, como es el Teatro Principal, por cierto, recién redecorado en su antesala, fue un profesional de la palabra, un autentico profesional de pregonero, José León, quien deleito con su intervención a todo un público que llenaba el recinto. Bien documentado y asesorado por quienes pueden hacerlo, bien compuesto y proclamado y mejor ambientado, donde la lirica se hacía acompañar por las teclas del piano o las cuerdas de la guitarra unas veces en la garganta del heraldo y otras en las del cantaor o cantaora de turno, supo arranca, en múltiples ocasiones el aplauso del público y los oles de sus fieles. Fue el pregón que a Andújar le gusta oír, el que le habla de su Virgen y su Romería, de la mano de tan autentico profesional, en el que hasta los pasajes de referencia a la Señora de las Marismas, cuya imagen tanta polvareda levantó, no hace muchas fechas, en un recordatorio, pasaron inadvertidas o no quisieron escucharse, salvo como comparativa con la Señora de la Serranía. Un pregón para reseñar en la historia de tan significativo y tradicional acto, con el que queda demostrado que pese a que en algunas ocasiones se levantó la voz sobre que no era ni la institución municipal, ni la persona del alcalde en quienes debiera recaer tal menester y hasta hubo algunas ocasiones, con otro alternativo, que es como su denominación dice, el Pregón Oficial de la Romería de la Virgen de la Cabeza. Acto que a través, hoy más que nunca, de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, proyecta al mundo la romería más antigua de España, en todas y cada una de sus facetas, elementos y tradiciones.

Proclamada quedó la Romería. A partir de hoy, Andújar huele a azahar, a romero y a jara. Sin prisas, pero sin pausa, los concursos de sevillanas, los convites de banderas, la romería escolar, la ofrenda de flores, la entrada de las cofradías filiales y hasta la subida al cerro, se sucederán uno tras otro, para explosionar, el próximo domingo allá en el Cerro del Cabezo.