A la espera de un nuevo encuentro Jinetes y amazonas esperando ayer a la entrada de Lugar Nuevo a las carretas que bajaban del Cerro . / J. C. GONZÁLEZ Caballistas, cofradías, carretistas regresan a sus lugares de origen tras vivir otra romería distinta JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 1 mayo 2018, 00:12

Los miles de devotos que han vibrado con una nueva Romería ya descansan del bullicio y de la algarabía de estos días intensos de fe y de fervor y ya piensan en un nuevo encuentro con su 'morena de alma'.

Para eso no habrá que esperar mucho tiempo, porque el profuso y variado programa que depara la variada agenda de la Virgen de la Cabeza reserva más escenarios, pero las vivencias propiamente romeras se vive en los pasados y últimos días abrileños. La pasión se va a trasladar a partir de este jueves en la ciudad con el inicio de la novena y la elección del hermano mayor.

La despedida del Lunes de Romería se inició ayer en la Basílica y Real Santuario con la Misa de la Cofradía Matriz, junto con la Guardia Civil que cada año está ganando en asistencia y emotividad. Con esta Eucaristía se quiso agradecer la labor que realizan las fuerzas de seguridad. Paralelamente, las carretas iniciaron su salida hacia Andújar, para hacer la parada en Lugar Nuevo y entrar a Andújar a últimas horas de la tarde. El dispositivo ha funcionado a la perfección. Los carretistas, sus familiares y jinetes disfrutaron de una nueva jornada en el 'puente', en otro día predilecto en lo climatológico como la de la subida.

Volvieron a reeditarse las escenas de confraternización entre amigos y familiares, acompañados de bebidas y viandas. El sábado presidía en el ánimo de los romeros la ilusión y el alborozo por ver de nuevo a la Virgen de la Cabeza procesionar por las calzadas. Ayer, el cansancio y la satisfacción impregnaba sus espíritu y con la voz algo rota y cansada., pero aún queda los últimos rescoldos para alegría, el cante y el baile.

Los carreteros y caballistas volvieron a estar acompañados por el operativo del Seprona, el 112 y el dispositivo de la Federación de Peñas y Marianas. Para la Guardia Civil es un honor y lujo trabajar en la Romería del año pasado, y así se testificó en el modo tan profundo con el que se cantó el su himno al final de la Eucaristía y en las visitas de sus integrantes al camarín para rezarle a la Virgen de la Cabeza. Algunos de sus integrantes, quisieron estar presentes en la salida de la Cofradía Matriz de su casa del Cerro hasta la sierra. Han acudido 400 miembros de la benemérita de distintas partes de España. Atrás quedaron los minuciosos preparativos de los meses atrás.

El teniente coronel de la Comandancia de Jaén, Luis Ortega, mostró su satisfacción por el hecho de mover mucho personal «la Romería alcanza las 200.000 personas en este enclave tan bonito y natural con tanta problemática en las comunicaciones por la orografía del terreno». Dijo que no se ha producido ningún incidente relevante que resaltar.

Plan del Cerro

Esta Romería ha sido muy especial para el Plan del Cerro, que ha cumplido 10 años, por lo que ha recibido la distinción 'romero del año' por parte del Ayuntamiento de Andújar. Juan Olivares es el responsable de la dirección operativa del Plan del Cerro. «Para nosotros ha sido un aliciente recibir este premio, porque llevamos muchos años subiendo a la Romería», indicó.

Olivares lo viene haciendo desde hace ya 21 años y ahondó en las mejoras que supuso la implantación del Plan del Cerro en la Romería del año 2009, que ordena y organiza los recursos que las distintas administraciones ponen a disposición de los romeros. «Este Plan del Cerro ha supuesto un avance muy importante tanto en lo cualitativo como cuantitativo en la incorporación de medios que han ido aportando las administraciones, porque recuerdo cuando me incorporé era una desorganización organizada y el Cerro está hoy mucho más ordenado por lo que facilita la agilidad a la hora de intervenir en cualquier incidencia», resaltó.

Olivares añadió que esta Romería será recordada por «os incidentes que son normales y la presencia de menos gente el domingo por el viento y la lluvia. Esta implicación en la Romería también deja su huella personal en los integrantes de este dispositivo «el año que no venga, faltará algo, o si no vengo a trabajar lo haré para divertirme», anunció Olivares, que no se atreve a definir lo que le entra por sus venas en estos días.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Cobo desactivó parcialmente al filo del mediodía el Plan del Cerro 2018 con 637 llamadas y 380 pacientes atendidos. Ana Cobo destacó la experiencia de más de 10 años de servicio, el esfuerzo de todos los operativos y la implicación de la ciudadanía para lograr «una celebración sin incidencias graves». Esta cifra supone un dato ligeramente inferior al del año pasado. Este descenso está influido por el aumento de las medidas de prevención y protección por parte de la ciudadanía, así como con su concienciación sobre los riesgos.

Las principales causas de atención sanitaria durante la celebración de la Romería han estado relacionadas con procesos gastrointestinales y traumatismos leves (tales como contusiones, esguinces, fracturas). Este año han destacado el incremento de asistencias por patologías oftalmológicas, siendo finalmente la patología alérgica poco relevante.

En este dispositivo sanitario, coordinado por María Paz Carmona, directora en funciones del servicio provincial de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Jaén, han podido realizar analíticas de sangre con los analizadores portátiles con los que están dotados los equipos sanitarios de EPES, además de incorporar el pegamento quirúrgico para pequeñas heridas, que ha facilitado las suturas principalmente en niños.

Cofradía Matriz

El presidente de la Real Cofradía Matriz, Manuel Vázquez, destacó el esfuerzo que realizó el cuerpo de fiscales de la Cofradía «que ante un imprevisto y una situación metereológica adversa reaccionó a la perfección y de una forma rápida». También el presidente de la Matriz ha ponderado en la preparación de los cultos «y la satisfacción generalizada de todo el mundo».

Las peñas marianas son también un componente importante de esta Romería. José Antonio Garzón, presidente de la peña Aires de Romería afirmó que los inconvenientes del tiempo forman parte de la idiosincrasia de la esta Romería «te tienen que traer ropa para el calor y el frío». Confiesa que se ha divertido un año más, pero este año se queda con la pena de no ver a la Virgen, tras 40 años. Esto sucedió porque la irrupción repentina de la lluvia provocó que la Virgen no pasara por la Ciudad de las Carretas y no parara en la plaza de los peregrinos, al atajar por Caja Rural y entrar directamente en los albergues romeros y casas de cofradías.

Adiós

El padre Domingo Conesa dice adiós como rector del Santuario en su segunda etapa que será definitiva. Le pide a la Virgen que se siga preparando la Romería con mano tendida, esfuerzo y generosidad. Eso sí, ve cada vez más implicación «lo importante es que siempre haya un relevo en las cofradías, como he visto en los últimos años». Este año ha visto más grupos parroquiales.

Conesa dice se su paisano y sucesor, Pascual Villegas que es un hombre cumplidor, trabajador. Domingo Conesa le ruega salud a la Virgen para su nuevo desempeño en la casa de la Comunidad Trinitaria del barrio madrileño de Aluche.