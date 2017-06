Izquierda Unida teme que el Centro Logístico Intermodal se «retrase 80 años»

Izquierda Unida ha señalado que el centro logístico intermodal no será viable hasta que el Gobierno central invierta en la renovación y electrificación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, o sea el eje central del corredor ferroviario que pasa por Andújar, «y que es más propio del siglo XIX, por lo que no es competitivo y se ha quedado obsoleto», subrayó ayer en una comparecencia pública el coordinador local de la coalición de izquierdas, Juan Antonio Sáez Mata.

Añade que el anteproyecto de presupuestos contempla una partida de 20 millones para este eje, «con este ritmo de inversión no pasarán hasta 80 años para que veamos esa rama central del Corredor Mediterráneo, por lo que no habrá puerto seco de Linares ni centro logístico intermodal en Andújar, si no se moderniza la línea de Algeciras-Bobadilla», ha avisado Sáez Mata, quien también incide en la importancia que puede tener para Innovandújar y la provincia de Jaén.

Desequilibrio

El dirigente local ha reprochado al gobierno de Mariano Rajoy que se decante por el eje Almería-Valencia-Barcelona, «donde ha invertido 4.000 millones de euros, por lo que hemos planteado una enmienda para que en 2017 se invierta 222 millones en el tramo central», remarcó Sáez Mata. Su enmienda la ha rechazado el gobierno y teme el grupo de Unidos-Podemos en el Congreso de los Diputados que tampoco se liberen los 20 millones de euros proyectados.

El portavoz municipal de IU, Juan Francisco Cazalilla, citó otras iniciativas que han sido rechazadas para la zona como son la eliminación de la presa de Marmolejo, un plan de reindustrialización para la Nacional IV y otro para la modernización de regadíos, «el PP y el PSOE tendrán que explicar estos rechazos a ideas de futuro para la zona». Culpó también a los socialistas por el apoyo de Nueva Canarias, un aliado suyo del PSOE en las pasadas elecciones.