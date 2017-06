El cantante y productor Carlus One tributa un homenaje a Curro Savoy

El cantante y productor catalán, Carlus One, ha querido rendir un homenaje a su amigo Curro Savoy y ha hecho una estación en Andújar en su peregrinaje que lo está llevando por varios puntos de España para presentar su último disco ‘Si preguntas por mí’. «Curro siempre me habla de Andújar y me recomendó que me pasara por la ciudad, donde hace unos días le hicieron un homenaje, del que está muy cotento», relata a IDEAL el artista.

Carlus One le ha compuesto una canción a Savoy que lleva por nombre ‘Cowboy de Carretera’, donde silba y toca la guitarra. Está grabado en español, catalán e inglés, porque como dice Carlus «hay que contentar a todo el mundo». Conoció al ‘rey del silbido’ hace cuatro años y desde entonces ha entablado una amistad y ha coincidido en varios conciertos. Por cierto, One tiene sus raíces familiares en la localidad malagueña de Ronda.

Carlus One ha alcanzado un renombre en panorama musical en los últimos cinco años, que coinciden con su etapa de productor. Ha creado sus discos y paralelamente ha compuesto y ha hecho muchas incursiones televisivas con Tony Rovira. Ha creado la banda sonora para la película ‘Colisión’, que fue premiada en el festival de cine de Marbella y ha trabajado con artistas de la talla internacional de Josep Más Portet, director musical de Juan Manuel Serrat, y con David Palau, guitarra y director musical de David Bisbal. Ha sido seleccionado por la Sociedad General de Autores y Fnac como cantautor para los conciertos de toda España en los años 2015 y 2016.

Su disco ‘Si preguntas por mí’ está integrado por 12 temas compuestos e interpretados por el propio artista y el último, ‘Encadenados’, es una mezcla de seis pequeñas historias.