Los días 30 de abril y 10 de septiembre serán los festivos locales en 2018

El Pleno de la Corporación Municipal del mes de mayo tuvo un carácter económico, en cuanto a que los temas tratados, en su mayoría, eran referidos a la Hacienda municipal y salieron adelante por unanimidad. Se trataban de modificaciones de crédito y operaciones, precios de la Escuela de Verano, 25€ más IVA, ludoteca 70€ más IVA y comedor a fijar por la empresa concesionaria. Los Talleres de la Casa de Cultura serán igual. Y la rectificación y actualización anual del Inventario de Bienes Municipal a diciembre de 2016. Donde se mostró el desacuerdo, aunque solamente se trataba de toma de conocimiento fue en la Resolución de la alcaldía aprobatoria de la Liquidación del Presupuesto, ejercicio 2016.

El portavoz del PP Jesús Estrella subrayó que este documento técnico, que no político que daba cuenta en que se habían gastado los casi 39 millones de euros, era de preocupación para su grupo, pues muestra que la situación económica empeora, entre otras, con casi 20 millones de facturas sin pagar, no se optimizan los recursos recibidos y como se despilfarra; además de que se ha estancado el impulso inversor, cuando actuaciones con proyectos y financiación «que dejamos» no se han realizado y sí que han pagado más los vecinos; «con más dinero, se ha hecho menos». Además en el punto de la revocación de la medida prevista en el artículo 193.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, con ocasión de esta liquidación, Estrella dijo «si se hubiera hecho bien, no sería necesaria esta medida y nuestro apoyo es por no asfixiar al Ayuntamiento; no es tan magnífica la liquidación».

El otro tema en el que tanto PP, como IU estuvieron en contra, fue la aprobación definitiva del Reglamento Regulador de la adaptación o cambio de puesto de trabajo, por motivos de salud del personal municipal, desestimándose la alegación presentada. El popular Francisco Carmona, que tuvo la responsabilidad de esta área en el anterior mandato, dejó claro a la socialista Josefa Jurado, que la segunda actividad sólo está regulada por ley en los casos de policía local y bomberos y sólo por informes médicos y, que mantenía, como desde el inicio de la redacción del Reglamento, su voto en contra. Juan Francisco Cazalilla, de IU, se abstuvo, al considerar que era algo que acabaría en los juzgados.

Se aprobaron las fiestas locales para 2018, en lunes de Romería, 30 de abril y lunes de Feria, 10 de Septiembre. También la sesión en uso gratuito a Cruz Roja, por 10 años, de un local , propiedad municipal en Corredera de Capuchino con calle Ballesteros, en lugar de los anteriores en calle Manuel Andújar y Avda. Blas Infante. Parte del edificio del antiguo colegio Arias Abad continuará la asociación musical Maestro Amador, por dos años más.