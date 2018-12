El Iliturgi tira de eficacia para despachar al Torredonjimeno B en un partido poco vistoso Formación del Iliturgi ante el Torredonjimeno B. / J. C. GONZÁLEZ FÚTBOL PRIMERA ANDALUZA J. C. GONZÁLEZ Andújar DEPORTES Martes, 18 diciembre 2018, 11:20

El Iliturgi 2016 doblegó al Torredonjimeno B el pasado domingo en el campo José Luis Mezquita de Andújar, 2-0. Esta victoria le permite acercarse a los puestos de privilegio de la Primera Andaluza de Jaén, tras el traspié sufrido en Huelma.

El orden y la entrega prevaleció en un choque con dos equipos dotados con futbolistas dotados de clase y técnica, que no pudieron desplegar durante el partido porque no anduvieron muy finos y acertados en las acciones. El Iliturgi golpeó a su rival, justo cuando peor lo estaba pasando. En el minuto 23, el meta local Pablo le desbarató un mano a mano al delantero toxiriano Julián. El árbitro no apreció saque de esquina.

Los locales reaccionaron a renglón seguido para romper hostilidades. El capitán iliturgitano Ramón disparó desde fuera del área y el despeje del meta lo aprovechó Bonachela para alojar el balón al fondo de las mallas. Un tanto reconfortador que permitió a los locales irse con la ventaja mínima al descanso.

Tras la reanudación, visitantes atosigaron el área del Iliturgi, que capeó el temporal con firmeza y corazón, porque a su rival le faltó más precisión en los metros finales, de la que si gozó de nuevo el Iliturgi en el 74 cuando Borja remachó en el segundo palo un balón a la red tras culminar una acción por banda derecha de su equipo. El Torredonjimeno B pudo acortar distancias con un lanzamiento de falta que Pablo estrelló al poste. Ahí se acabó el caudal ofensivo del equipo y el choque no tuvo más historia. El Iliturgi cierra la primera vuelta en casa con un triunfo práctico y afronta dos salidas para acabar e iniciar año en Peal de Becerro y Arjona, dos campos propicios para puntuar, pero los azulgranas se están estrellando fuera de casa con equipos modestos y cuajados. Aquí está el reto para metas mayores.