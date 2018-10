El Gobierno central va a convocar la Mesa de las Inundaciones Estado actual de la presa de Valtodano de la que se quejan los vecinos de Los Cortijuelos. / ANDÚJAR IDEAL PROBLEMA ENDÉMICO La subdelegada quiere ya soluciones y apunta que los informes aportan varias alternativas que no obligarían al derribo de l JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Lunes, 8 octubre 2018, 13:22

La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, se vuelto a pronunciar sobre el tema de las inundaciones en el acto de la Agrupación Local del PSOE 'Los Socialistas en las Instituciones', donde alabó el esfuerzo de Pedro Sánchez en sus primeros 100 días de gobierno en España.

La representante del Gobierno central en la provincia de Jaén señaló en las declaraciones a los medios de comunicación que el estudio del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) parte de la premisa de no tocar la presa de Marmolejo «y si contempla otras cuestiones que no son la demolición». Madueño aportó varias soluciones como obras de contención, cambios en los regímenes de las compuertas, retiradas de sedimentos, «no digo que no se derribe», precisó.

Catalina Madueño manifestó que no se han cumplido compromisos para atajar las inundaciones «he sido la primera sorprendida, pero supongo que han influido cuestiones presupuestarias y técnicas». Admitió que no es un proyecto sencillo porque la situación del cauce es variable y obliga a cambiar los proyectos. Uno de los compromisos que ha adquirido es la próxima convocatoria de la Mesa de las Inundaciones. Conminó a la intervención de varios agentes para arbitrar soluciones eficaces «para paliar los daños que se puedan producir y buscar los responsables». Esta idea es la que le ha motivado a convocar esta Mesa.

Carretera Valtodano

Catalina Madueño ha expuesto la solución al mal estado de la carretera de Valtodano. «La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está dispuesta a arreglar el camino, siempre y cuando se lo quede el Ayuntamiento o los regantes», detalló. El Ayuntamiento está dispuesto a mantenimiento tras el arreglo que realice el organismo de cuenca, proyecto que se tendrá que someter a la consideración del pleno de la Corporación. Este camino tiene su origen para el uso de los regantes, pero con el paso del tiempo ha adquirido otras funcionalidades y otros usos.

En esta zona se instaló una planta de biomasa y han pasado muchos camiones, por lo que los regantes no son culpables de su deterioro. También se baraja la posibilidad de que los regantes aporten una contribución al año para el mantenimiento. La Administración central no ha abordado el mal estado de la presa de Valtodano, que se incrusta en esta zona y de la que los vecinos de Los Cortijuelos han elaborado un escrito donde advierten de los peligros.