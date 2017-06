La Diputación Provincial arreglará la carretera de la Alcaparrosa José Castro muestra el cartel a las autoridades municipales / J. C. gONZÁLEZ infraestruturas El ente provincial se compromete a terminar las obras el año que viene e invertirá 830.000 euros JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ Andújar Sábado, 24 junio 2017, 00:43

El diputado provincial de Servicios e Infraestructuras, José Castro, ha acudido a la ciudad para presentar el proyecto de acondicionamiento de la carretera de la Alcaparrosa, que conecta la carretera del Santuario (a la altura de la iglesia con la zona de San Ginés y la Carretera de la Cadena.

Esta carretera se halla en muy mal estado (con baches pronunciados que hacen peligrar el buen desarrollo de la circulación) es muy frecuentada por los vecinos y visitantes, ya que se halla en plena sierra y en la zona de las viñas, que sirve de segunda residencia a un buen número de ciudadanos durante los fines de semana y ahora en la época estival. José Castró avanzó que las obras van a comenzar el año que viene y confesó que los trabajos se van a emprender «gracias a la constancia del alcalde y la tenemos como una vía de interés agrario que se enclava en un paraje singular que necesitaba de una actuación integral», abundó el diputado en su visita que giró ayer el Ayuntamiento.

El trazado de esta vía alcanza los ocho kilómetros y anunció que se van a realizar trabajos de saneamiento y de regularización del firme. «Vamos a mejorar el ancho de la carretera y queremos que se crucen vehículos pesados», detalló Castro. La inversión llega hasta los 800.000 euros y las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses. El diputado no precisó la fecha de inicio y conclusión de las obras, «nuestra intención es que esté terminado el año que viene, aunque no me aventuro a dar fechas, lo que sí haremos, -afirmó-, es licitar las obras a finales de este año».

Varios ciudadanos, el Ayuntamiento y el grupo del PP en la Diputación Provincial han venido reivindicando en los últimos años el arreglo de este tramo de carretera tran transitado, debido también a la peligrosidad que entraña para la circulación.