Vestir los colores de la ciudad

Tras la Feria de Septiembre se nos avecinan unos meses intensos, ajeteadros y llenos de zozobra. Nos adentramos en el fin del curso, o sea el desenlace del mandato, aunque se vislumbran varias citas electorales antes de las municipales, que pueden ser el aperitivo o la incógnita.

Y la verdad que la incertidumbre salpica el deselance final en la ciudad, a falta de que Ciudadanos entre en escena y con que novedades. No hay nada claro y decidido aún por diversas cuestiones que están empezando a marcar este mandato, que encara sus últimos meses, pero que van a ser muy, pero que muy atractivos.

Ya hemos tenido un anticipo con la campaña en medios de comunicación y redes sociales que ha lanzado el PSOE 'Deja tu huella' que arrancara en su etapa de oposición propiciando la participación ciudadana. Los socialistas locales ya hablan de un gran trabajo y de importantes logros para la ciudad, de la que atestiguan que se ha transformado. IU (iba a apuntarlo como principal grupo de la oposición, pero lo parece) ha vuelto a realizar su tradicional balance, donde manifiesta que apenas se han producido cambios respecto al mandato del PP y percibe a unos integrantes del gobierno cerrado a 'cal y canto'.

Si escuchas a la voz del pueblo, a la ciudadanía (el que debe ser el principal destinatario de la clase política), razón no les falta a ambos. Empieza a calar entre un sector la gestión del gobierno PSOE-Grupo Andalcucista y su mayor entendimiento con las instituciones que se ven reflejados en proyectos e iniciativas. Del rosario de las que salgan adelante, va a depender su éxito en mayo. Dicen que esperan grandes sorpresas de aquí al final. Vamos a ver. Fe le están echando desde luego. Yva ser muy importante, si a finales de este mes el tema de los atrasos de las nóminas del PER se resuelve. De lo contrario, ya podíamos adelantar ya acontecimientos. Que se restituye, pues casi todo volverá a la normalidad.

Pero, pero existen voces quejosas y críticas que apuntan a un equipo de gobierno lejano, distante, que no escucha a la gente de la calle e innacesible. Esta lamento proviene de que no se les atiende las necesidades y muchas, que asolan a la población. Por donde se incline la balanza, si se valora el trabajo y la gestión, o esa falta de cercanía se desepejará el paisaje final. Vamos a ver quien se vende mejor. Y este es un tema que no quisiera dejar pasar por alto.

Atentos a como se gestiona desde la clase política en estos meses el tema de los medios de comunicación, que al final de la campaña pasada dejó escenas infames, más propio de épocas trasnochadas. Y eso pasó factura y ojo¡ que se podía acabar en el mismo error, y esto es un aviso a los que gobernaron antes y a quienes lo hacen ahora.

Otro asunto, y no menor, es el de los fichajes de personas relevantes de la sociedad. Pueden salir bien... o rana. Ejemplos hemos tenido de fichajes 'estrella' mediáticos y estrellados y que esto sirva como aviso a navegantes, por si otros quieren repetir la fórmula. Es arma de doble filo. Y un ejemplo a nivel nacional lo tuvimos hace poco. También tendrá su influjo el contexto nacional que se sigue agitado, en un estado de frenesí y que ha dejado hechos impensables a principios de año, de ahí la incertidumbre.

Yel final del mandato, coincide con las conclusiones del Plan Estratégico donde los sectores que han sido convocados apuntan más de lo mismo, con unas mejoras muy muy livianas y no muy perceptibles aún. Las conclusiones del Plan Estratégico 'ofrecen como novedad' que se debe apostar por la industria (y sobre todo la agroalimentaria que aquí el municipio tiene un potencial incalculable), acercar la ciudad al río, aprovechar el parque natural, desarrollar un centro logístico, propiciar el empleo, que regresen los jóvenes que se marchan por falta de oportunidades, que no se piense siempre en las fiestas, o sea la misma música y letra de siempre. Pues el gestor, político, gobernante que acabe con estas carencias tendrá la gloria ganada en todos los terrenos. Para ello, hay que creérselo, enfundarse la camiseta de la ciudad, estar y esta en contacto con la gente, para hacer todos y todas unas piña y poner a la ciudad donde se merece por situación y tamaño.