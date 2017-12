Un vendedor de la ONCE recupera sus cupones caídos gracias al apoyo ciudadano Marcos en su puesto de venta de la Corredera de Capuchinos de Andújar. / J. C. González Solidaridad Marcos lleva ya 27 años vendiendo los cupones de la ONCE tras perder la visión JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 8 diciembre 2017, 00:02

Al final la historia ha tenido un final feliz para un conocido vendedor de la ONCE de la ciudad, gracias al apoyo de los vecinos.

Marcos López Ibáñez se dirigía la semana pasada, como todas las mañanas, a su puesto de venta con sus cupones «pero los del extraordinario se cortan rápidamente y los llevaba con un plástico y unas pinzas por abajo cogidos, pero se me cayeron por la calle, pero como no veo no me di cuenta, pero al llegar al kiosko sí advertí que faltaban los cupones y deduje que se me cayeron cuando note un ligero golpe en los pies», relata. Precisamente eran los 24 cupones del sorteo extraordinario de Navidad.

Vecinos de la zona de la Corredera Capuchinos solicitaron ayuda a través de las redes sociales y esta llamada fue compartida por miles de personas. La madre de la niña que salía de la SAFA que se encontró los cupones por la calle se enteró de este hecho y se los llevó a Marcos. El centro educativo se halla cerca del puesto de venta de Marcos, enclavado al final de la Corredera de Capuchinos, justo en su intersección con las avenidas Plaza de Toros y Puerta de Madrid. El valor de estos cupones es de 240 euros «ese dinero lo tenía que poner, pero lo que me daba vueltas a la cabeza es que hubiera un premio», relata Marcos, quien resalta el gesto solidario de mucha gente.

La mujer le entregó los boletos este lunes. De todas formas, compañeros suyos estaban dispuestos a ayudarle económicamente. Marcos lleva 27 años vendiendo los cupones de la ONCE tras perder por completo la visión. Espera dar un premio fuerte para la Navidad.