Los vehículos no circularán en la zona donde se hace el botellón Señal en la zona que prohibe los aparcamientos en horario de botellón. / J. C. GONZÁLEZ MOVIDA JUVENIL El Ayuntamiento restringe el paso de coches mientras su desarrollo para no molestar a los vecinos con ruidos JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 5 octubre 2018, 13:56

No se va a suspender el botellón de la zona de 'Requero', como se están lanzando desde las redes sociales, pero el Ayuntamiento ha impuesto limitaciones para facilitar la convivencia entre los millares de jóvenes que cada fin de semana acude a esta zona de la ciudad a disfrutar y eliminar las molestias a los vecinos de la zona.

El alcalde, Paco Huertas, ha explicado que los vecinos que viven en esta zona de la ciudad (en las inmediaciones del recinto ferial) han trasladado al Consistorio el problema que les genera la contaminación sonora (los ruidos). Acatan la molestias de la Feria de Septiembre, pero dicen no soportar el escándalo de los fines de semana que se ocasionan con el botellón.

El Ayuntamiento ha proyectado con los fondos EDUSI la insoronización del pabellón ferial por la cercanía de las viviendas a este recinto que acoge varias celebraciones. «Hemos comprobado que en la recta cercana, los vehículos que se congregaban en el botellón generaban mucho ruido con sus equipos de sonido, por lo que se convertía en una molestia los fines de semana».

Compatibilizar

El Consistorio ha decidido que no entren vehículos en la zona donde se desarrolla el botellón con la señal de prohibición «evitamos esas molestias y respetamos que los jóvenes puedan seguir divirtiéndose y que este disfrute no sea incompatible con el descanso de los vecinos», esgrime el regidor, quien habla de que se regula y modera por tanto el uso del botellón «he comprobado los ruidos que sufren las viviendas y también garantizamos a los chavales la seguridad y tranquilidad en el botellón queya no soporta la circulación en la zona de los coches», zanja el alcalde.