Triunfal corrida con indulto en Andújar
El Fandi logró que 'Capullito' se ganase el derecho a seguir viviendo y salió a hombros con Javier Conde | Julio Benítez el Cordobés cortó una oreja en la tarde en la que reaparecía ante unas 2.000 personas en la plaza iliturgitana
ÁNGEL A. DEL ARCO
ANDÚJAR
Domingo, 13 mayo 2018

Se sabía que no era día de toros. La fecha no era ni mucho menos la ideal para que la gente se movilizara, algo que quedó demostrado en la floja entrada de público que tuvieron los vetustos tendidos del coso iliturgitano. Lo reciente de la romería de la Virgen de la Cabeza ha dejado los presupuestos familiares bajo mínimos, uniéndose a ello la gran cantidad de celebraciones que se suceden en estas fechas. Era muy difícil que hubiera quedado algo para invertir en toros. Así que hubo floja entrada, mucha piedra visible y toque de atención para la empresa gestora del coso para próximas aventuras.

Es de agradecer la iniciativa de la empresa 'Vientobravo' junto con el Ayuntamiento de Andújar ofrecer un festejo taurino para sus ciudadanos, pero una vez que no se puede ofrecer en la fecha inicialmente prevista, es mejor dejarlo o buscar otro momento con más posibilidades, donde el aficionado y público en general tenga más recursos. Es posible que hayan pagado la novatada del primer año, aunque insistimos, es de agradecer su implicación e iniciativa.

No nos cansamos de decir que el festejo de ayer tenía bastantes alicientes. Uno de ellos la reaparición de Julio Benítez 'El Cordobés', después de que el año pasado tuviera que cortar en seco su temporada tras un grave accidente de moto en una calle de su córdoba natal. Fue arrollado por un coche sufriendo graves lesiones en una de sus piernas, dejando tras de sí, un montón de festejos en una temporada que se presumía fundamental para él. Una vez recuperado, ayer, de nuevo se fundió el traje de luces para verse de nuevo en un patio de caballos, aunque no se vio con su hermano, que presentó parte médico siendo sustituido por el malagueño Javier Conde.

Aunque ya hemos comentado que faltó gente a los tendidos del coso taurino, los que fueron se divirtieron de lo lindo. Todo les gustaba, daba igual, bueno o menos bueno, todo eran aplausos y parabienes. Y la verdad, hubo de todo, aunque la mediocridad se hizo presente demasiadas veces durante la tarde de ayer.

Otro dato a tener en cuenta es el tema del indulto en la Fiesta. Parece ser que se ha puesto de moda y pensamos que incluso puede ser perjudicial. Hago mías las palabras de mi compañero y amigo Luis Miguel Parrado: «lo extraordinario puede llegar a ser ordinario». Hay que tener cuidado, pues no puede ser que cada vez que salga un toro medianamente colaborador termine siendo indultado. En Baeza y ayer Andújar, sendos indultos. Vamos a tener cuidado no vaya a ser que no sea tan positivo para la Fiesta como creemos.

Mal la rejoneadora

Comenzó el festejo con un novillo de la divisa de Fermín Bohórquez para la rejoneadora francesa Lea Vicens. Estuvo muy desacertada con los hierros, fallando una y otra vez, primero con los rejones de castigo como en el tercio de banderillas. No tuvo, ni mucho menos su mejor tarde la francesa, que se fue con silencio en los tendidos.

Javier Conde que sustituyó al lesionado Manuel Díaz 'El Cordobés' pasó prácticamente inédito con el noblón primero. Faena sólo de detalles con su templado toreo a dos manos.

Se resarció con el noble cuarto de lidia a pie. Nada destacable en los primeros tercios, sacando el malagueño el tarro de las esencias en la faena de muleta. Inspirado, templado, ligando las series con suavidad, por el lado derecho en la primera parte de su trasteo. Con el toro ya más parado cuajó excelentes naturales, sobre todo una a pies junto y de frente que levantó el ánimo, sobre todo el del propio torero, viniéndose arriba, haciendo su particular bailecito y toreando de forma arrebatada en un portentoso final de faena a dos manos. Buscó el indulto que no se concedió, cortando dos orejas tras una estocada perpendicular.

Pletórico el Fandi

El quinto de lidia a pie fue indultado por un 'Fandi' pletórico durante toda la tarde. Toro de excelsa calidad de Manuel Blázquez que tuvo un gran recorrido y calidad en sus embestidas. Lo vio claro el granadino, cuajándolo primero con el capote, posteriormente en banderillas, clavando cuatro pares y finalmente con la muleta, donde se gustó por momentos. Cuajó series templadas por ambos lados, en series ligadas, con muletazos de trazo largo y pases de pecho de pitón a rabo. Ya hubo alguien hace unos días que me dijo que habría un indulto, cierto lo hubo, no hubo que pedirlo mucho ciertamente.

Con su primero, 'El Fandi' estuvo a placer, luciéndose en todos los tercios de la lidia, sobresaliendo una gran estocada que le puso en las manos las dos orejas. Tarde muy completa del granadino.

Se esperaba a Julio Benítez 'El Cordobés' con ganas. Eso tuvo, ganas, recibiendo a ambos con una larga de rodillas en el estribo. De la misma guisa empezó su labor de muleta también a los dos. En su segundo a punto estuvo de ser arrollado. Se encontró más a gusto con el noble tercero. Destacó sobre todo al natural, aunque a la labor le faltara contundencia. Mató de forma rápida y paseó una oreja. Más complicado lo tuvo con el último que sacó más geniecillo. Se le vio algo aturullado, pero con las mismas ganas, logrando muletazos sueltos de mérito, pero sin poder redondear su labor. Hubiera cortado una oreja si no falla con los aceros perdiendo una posible Puerta Grande.