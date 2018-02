Suben las bodas civiles en 2017 Enlace celebrado el pasado mes de septiembre en el Palacio de los Niños de Don Gome. / J. C. GONZÁLEZ SOCIEDAD De los 30 enlaces celebrados en 2016 en el Palacio de los Niños de Don Gome se pasaron a los 42 del año pasado JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR CORRESPONSAL Lunes, 5 febrero 2018, 13:36

Las bodas civiles se incrementaron el año pasado en la ciudad. Así se desprende de los datos aportados por el Consistorio a esta redacción.

En el año 2017 se celebraron un total de 42 enlaces por lo civil en la sede habitual de la Sala de Caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome. En el 2016 se alcanzaron las 30 bodas civiles. Las cifras revelan que de esas 60 personas contrayentes 58 eran españolas, una chilena y otra argentina.

De los 84 ciudadanos que decidieron sellar el ‘si quiero’ por lo civil el año pasado, 80 eran españolas y el resto de Alemania, Perú, Estados Unidos y Rumanía. En mucha mayor proporción son los ediles del gobierno que los de la oposición, quienes ejercen de maestros de ceremonias. Por ejemplo, de las 42 bodas que celebró el Ayuntamiento en 2017, fueron 36 veces en las que los concejales del equipo de gobierno casaron a los contrayentes y en seis ocasiones los de la oposición.

Procedimiento

El primer enlace civil se celebró en el Ayuntamiento de Andújar el día 6 de mayo de 1995, siendo el autorizante de esa boda el entonces alcalde, José Antonio Arcos Moya. Desde entonces se han celebrado 662 enlaces de este tipo en la ciudad y hasta la fecha.

Las personas que deseen contraer matrimonio civil en el Ayunamiento deberán dirigirse al Servicio de Protocolo para elegir la fecha de boda y facilitar los datos de los contrayentes.

Este trámite podrá hacerse en cualquier momento, incluso si no se ha iniciado aún el expediente matrimonial en el Registro Civil, aunque los solicitantes deberán tener en cuenta que, si la autorización matrimonial judicial no se recibe en el Ayuntamiento, al menos, una semana antes de la fecha elegida la celebración no podría llevarse a cabo.

La tasa establecida para casarse por el Ayuntamiento es de 62, 27 euros en concepto de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización de edificios municipales con la celebración de bodas. Se instauró en el municipio en el año 2009, donde ya empezó a introducirse en el ejercicio presupuestario. El tiempo máximo de duración del acto y de ocupación del lugar para la ceremonia es de 60 minutos.

Los festivos, vísperas de puentes y el mes de agosto (salvo la última semana) están catalogados como inhábiles para la celebración de estas bodas por la disposición de personal.