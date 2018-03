La Semana Santa se vive de forma diversas en la ciudad Cosme Planet muestra los dulces típicos de la ciudad por estas fechas. / J. C. GONZÁLEZ Aparte de los desfiles procesionales, los Evangelistas y Testigos de Jehová conmemoran este hecho y otros vecinos quieren lo lúdico JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR CORRESPONSAL Jueves, 29 marzo 2018, 13:05

Las iglesias y los templos del municipio concentran en estos días la expectación de la Semana Santa en plena ebullición. Las procesiones y los pasos concitan el interés de miles de personas que salen a las calles a presenciar las estaciones de penitencia, la fastuosidad de sus tallas y a orar y rezar, ante lo que se considera la catequesis evangélica, porque recrea la muerte y pasión de Jesucristo. Es así como se vive el cristianismo. Pero en la ciudad existen otras formas solemnes, íntimas y lúdicas de vivir la Semana Santa.

La Iglesia Evangélica está implantada en la ciudad desde hace 40 años. Es una de las distribuidoras del Banco de Alimentos, realiza una colonia con los más necesitados y estos días los vive de una forma especial. Su pastor, Benito Martínez, indica que se ciñen a lo que reseña la Biblia, donde sucede la pasión, muerte y glorificación de Jesús. «Nosotros no celebramos esos hechos y admitimos que fue uno de los actos más relevantes que han sucedido en la humanidad, porque Jesús se entregó a ella, por lo que nosotros no conmemoramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, o sea que no tenemos una liturgia para esos días», explica Martínez, quien especifica que aprovechando que son días de fiesta «hacemos pequeños retiros en la Iglesia que tenemos en la calle Nueva», detalla.

Arrancaron ayer miércoles con una vigilia y una oración, hoy jueves tenemos dos cultos especiales donde viene a predicar un profesor de la Facultad de Teología de Córdoba, mañana viernes habrá actividades y cultos para jóvenes y niños, el sábado haremos una recreación de la Pasión a los mayores de la residencia ORPA, y el Domingo de Resurrección participaremos de una Eucaristía. «Todo esto no forma parte de una liturgia propia de Semana Santa, pero siempre reconocemos y recordamos en la Eucaristía la entrega y sacrificio que hizo Jesús una vez al mes, pero nosotros cumplimos a rajatabla lo que dice la Biblia que no recreemos en imágenes este hecho», aclara Benito.

Los Testigos de Jehová celebraron el pasado domingo día 25 de marzo en su salón de la calle Escañuela una conferencia bíblica sobre Jesucristo. Este sábado, a las ocho y media de la tarde van a realizar el acto anual de la conmemoración de la muerte de Jesús. La principal misión de esta congregación es que sus fieles recuerden de una forma permanente en su memoria como Jesús entregó su cuerpo y sangre, y también rehuyen de la adoración y culto a las imágenes.

Los Testigos de Jehová no celebran el Domingo de Resurrección porque «Jesús nos mandó recordar su muerte, no su resurrección». Los Testigos conmemoran su muerte todos los años en la fecha en que él murió según el calendario lunar de tiempos bíblicos».

El reencuentro con familiares y amigos suele prodigarse en estos días de Semana Santa. La gastronomía es un buen pretexto para ello. El conocido empresarios panadero, Cosme Planet, indica que los dulces más típicos de esta Semana Santa en la ciudad son el hornazo con su huevo y matalaúva, las torrijas, la leche frita, el arroz con leche y las gachas frías. «Siempre con un toque de calidad, tradición e innovación», matiza Cosme.

El potaje

La gastronomía tradicional de Semana Santa no se ha perdido. El secretario de la Asociación Gastronómica ‘Epicureos’, Juan Vicente Córcoles, señala que en estos días no falta en las mesas de los hogares el potaje de cuaresma a base de panecillos, el revuelto de habas (muy típico en Andújar) los espárragos y el bacalao en sus distintas vertientes.

Y los hoteles de la sierra y de la ciudad van a tener una gran ocupación, y algunos completos. La gente viene a ver las procesiones y los encantos faunísticos y paisajísticos de la Sierra de Andújar.