IU afirma que los acuerdos de 1978 «han saltado por los aires» El PSOE defiende en su acto la bonanza de la Cosntitución y pide su reforma Jueves, 7 diciembre 2017

El PSOE de la ciudad celebró ayer en un remozado parque de la Constitución el 39 aniversario de la proclamación de la Carta Magna, un acto ya tradicional de los socialistas andujareños.

El secretario local, Francisco Huertas, indicó que la Constitución sentó las bases para la implantación de la democracia y el desarrollo del país y evocó la importancia que ha tenido la izquierda en la construcción del estado del bienestar que se sustenta en la Ley de Leyes. «No se debe olvidar el sacrificio y el sudor que costó llegar hasta ahí, porque es importante que no perdamos la memoria de las personas que durante muchos años lucharon por construir la Constitución», señaló Huertas, que en su discurso no obvió que ha pasado por sus viscisitudes y de que se han tratado de invalidar sus acuerdos «porque el sacrificio de muchas personas ha servido para algo, pero eso no significa que este documento haya que modificarlo y mejorarlo y adaptarlo a la realidad que tiene España».

El dirigente local socialista reclamó que las reformas que se lleven a cabo tengan en cuenta siempre a Andalucía «que debe de tener su encaje en el modelo de financiación autonómica al amparo de la Constitución, que desde la madurez se puede modificar adaptándola a los cambios».

Los jóvenes de la agrupación local del PSOE tuvieron su protagonismo en el acto porque aportaron sus ideas a los cambios de la Carta Magna sin perder el espíritu de concordia y consenso en el que se inspiró y que ha permitido el acceso a la educación y la sanidad y propugnando los valores de igualdad y progreso.

Los valores que aportaron ayer los jóvenes socialistas fueron la protección de la dependencia, la corrección de las desigualdades y la consecución de una igualdad real. El acto concluyó con la entrega del ramo de flores al monumento.

Izquierda Unida

El licenciado en Derecho y excordinador provincial de Izquierda Unida, Luis Segura, señaló que el acuerdo para la Constitución del año 1978 «ha saltado por los aires». Así inició su conferencia coloquio en el Aula Magna del Palacio de los Niños de Don Gome, ante militantes de la coalición de izquierdas y público en general que se dieron cita en el acto.

Segura recordó que fue una Ley del General Franco la que designó al rey como sucesor «no quiero decir que la transición que nos llevó a la democracia fue en desastre «hubo un movimiento antifranquista que dio paso a unas elecciones pero algunos acuerdos de los pactos de la Moncloa dio paso a aspectos de políticas neoliberales», argumentó. Luis Segura que la transición no «fue tampoco modélica», porque subrayó que algunos principios básicos de la izquierda claudicaron.

El conferenciante también vio cosas positivas en el tránsito de la dictadura a la democracia. Empezó aludiendo al artículo 1 donde se define al Estado «como plural, social, democrático, donde la soberanía reside en el pueblo, acuerdo que se ha hecho añicos porque la soberanía se halla ahora en instituciones internacionales que dirigen la política económica de España y de otros países, porque el Banco Central Europeo decide el precio del dinero», detalló Segura. El antiguo coordinador de Izquierda Unida en la provincia aseveró que no existe pluralidad informativa ni en medios de comunicación públicos y privados y señaló que España no es un estado de derecho social «cuando se arrojan unas altísimas tasas de paro juvenil». Receló de la independencia del poder judicial y de la separación de poderes en la actualidad y manifestó que «la Constitución está blindada con muchos candados para su reforma», aunque reconoció que el grupo de Unidos-Podemos en el Congreso de los Diputados tiene mucho que decir.