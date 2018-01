Los Presupuestos de 2018 salen adelante con los votos del gobierno al considerarlos expansivos ECONOMÍA La oposición conformada por PP e lU los rechazó al entender que "son incompletos y falsean la realidad" JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ Andújar Corresponsal Miércoles, 17 enero 2018, 20:55

Los Presupuestos Municipales de 2018 salieron en el pleno extraordinario celebrado este martes con los votos favorables del gobierno (PSOE-Grupo Andalucista) y con los contrarios de la oposición (PP e IU), y como se esperaba, hubo debate y discrepancia. El montante asciende a los 37, 6 millones de euros.

El concejal de Economía y Hacienda, Pedro Luis Rodríguez, fue el encargado de abrir la sesión extraordinaria, esgrimiendo que se tratan de unos presupuestos expansivos «que no suben los impuestos, reducen la deuda, incorporan la estrategia EDUSI e inversiones de varias adminisrtraciones, cumplen con el Plan de Ajuste y mantiene las políticas sociales», subrayó el edil.

Abrió el turno de intervenciones la edil andalcucista, Encarna Camacho, quien en su opinión estos presupuestos son «ilusionantes y que van a marcar el inicio de una transformación profunda de la ciudad, que será más moderna y sostenible», indicó Camacho. En este aspecto in cidió en la creación de un cinturón verde, en la adecuación y reformas de varios parques de la ciudad y en el adecentamiento de la plaza de abastos, entre otros asuntos «incrementan las partidas sociales en un 8%, apostamos por la política de vivienda evitamos los desahucios, le damos más autonomía a los poblados e iniciamos un proceso de participación con la ciudadanía», relató la concejala del gobierno.

Críticas

El portavoz municipal de IU, Juan Francisco Cazalilla, rechazó que estas cuentas hayan estado marcadas por un proceso participativo «apenas se ha contado con los colectivos», señaló. Cazalilla recriminó que faltara el dictamen del Patronato de Desarrollo Local «no se cubre las aspiraciones de los poblados y se inflan las cuentas para dar cobertura a los gastos, no cumplen con el Plan de Caminos y da cobertura a la emergencia social en la ciudad», relató. IU presentó una serie de enmiendas encaminadas a un Plan de Empleo para la Mujer, a un control en los sobrantes de crédito, a mayores ayudas sociales y a una mayor participación. Las rechazó el gobierno y contaron con la complicidad del PP, quien fue muy duro con estos pressupuestos. Su portavoz municipal, Jesús Estrella, acusó de «triunfalista y de estar alejado de la realidad» al equipo de gobierno por entender que estas cuentas se enmarcan en la política del autobombo «se pagan más impuestos, el esfuerzo inversor baja hasta el 7%, no se abona su cantidad a los colectivos e incumple el Plan de Ajuste», dijo.

Estrella acusó en su intervención al gobierno de incrementar el periodo de pago a los proveedorres y le recriminó que el 70% del gasto en obras y servicios «se vayan a empresas de fuera, por lo que no se queda valor añadido», precisó. Bajo su parecer, el incremento del gasto va a hipotecar el futuro del Ayuntamiento «este gobierno sabe que tiene fecha de caducidad y actúa con una irresponsabilidad manifiesta, donde no se compromete con lo que le dijo a los poblados». Advirtió una arbitraria valoración de puestos de trabajo «que perjudica a la Policía Local». Aquí le aplaudieron integrantes del sindicato UPLBA presentes en el pleno, para realizar una «manifestación silenciosa».

Estrella y Pedro Luis Rodrígue se enzarzaron en un debate, donde el primero le acusó de no rebatirle a su argumentos y el segundo de falsear la realidad.

Cambio de la Relación de los Puestos de Trabajo

El cambio de Relación de Puestos de Trabajo salió adelante con los votos de PSOE, Grupo Andalucista e IU y el contrario del PP. La edil de Personal, Josefa Jurado, ahondó en la mejora de la operatividad de varios puestos de trabajo, en la relación de los empleados jubilados en el año 2017 y anunció que se van a cubrir puestos vacantes. Añadió que habrá nueva asignación de áreas y se comprometió a la mejora y eficacia y mejora de los servicios y de la promoción interna.

El concejal del PP, Francisco Carmona, dijo no aprobar esta relación «porque se ha modificado de forma arbitraria y caprichosa, porque se juega con las retribuciones de los trabajadores y se actúa de forma partidista y por tanto no se produce una igualdad de oportunidades», sentenció.

La edil de Personal indicó que este documento han contado con un gran consenso de la parte social y recriminó al sindicato policial UPLBA que no quisiera negociar. Tras el pleno, su responsable, Pedro Boiso, afirmó que no se han conseguido las reivindicaciones de la Policía Local «a otros si les dan derechos y este gobierno en vez de recortar eventos si nos quita tiempo libre». Boiso apuntó que la Policía Local se ha negado a prestar el servicio de la grúa «además se amenaza con expedientes a quien no lo haga». Esto deja como consecuencia que gruas sin cobertura municipal presten el servicio. Ayer empezó una reunión para acercar posturas entre ambas partes.