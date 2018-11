Polémica por la imposición de multas en el transcurso de una milla urbana en Andújar Zona donde se produjeron los hechos. / J. C. GONZÁLEZ CRUCE DE ACUSACIONES El PP se hace eco de las quejas y acusa al gobierno local de falta de planificación y este se defiende que todo se coordinó a la perfección JOSÉ CARLOS GONZÑALEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Viernes, 30 noviembre 2018, 09:34

Polémica por el exceso de multas. Vecinos de la Corredera de Capuchinos se han quejado de las sanciones impuestas a los vehículos por el desarrollo de una milla urbana en la mañana del domingo y ha provocado un cruce de acusaciones entre la oposición y el gobierno. El PP se ha hecho eco de estas reclamaciones y responsabiliza al alcalde de las 50 multas y de las ocho retiradas de los vehículos por las grúa municipal que se pusieron en el transcurso de esa mañana «Fue una prueba deportiva que se realizó sin la necesaria previsión y planificación de equipo de gobierno», ha denunciado su portavoz municipal, Jesús Estrella.

Bajo su parecer ya que no es suficiente con la colocación de la señalización vertical anunciando dicha prueba, «sino que hay que prever otras medidas o medios de información con antelación suficiente a dicha celebración para evitar las sanciones de tráfico», deslizó el presidente local del Partido Popular. «La multa debe ser el último recurso para no poner en peligro a los participantes, pero antes debe existir la previsión, la información y la comunicación con todos los vecinos residentes en la Corredera, cosa que no planificó el alcalde ni su equipo de gobierno», deploró Estrella, quien añadió que su formación política defiende la compatibilidad de la práctica deportiva en el centro de Andújar con los vecinos y residentes porque se «convierten en un revulsivo o atractivo para dinamizar y revitalizar las zonas comerciales de nuestra ciudad como el Centro Comercial o la Corredera de Capuchinos, pero deben hacerse o celebrarse con la suficiente planificación y previsión en relación a la información y comunicación con los vecinos, para evitar situaciones lamentables como las que se produjeron el pasado domingo».

Estrella apuntó que este problema surgió por la falta de comunicación, que en su opinión, existe entre este gobierno y la ciudadanía «es una constante ya que no escuche a la gente, de ahí que sucedan problemas como el del domingo», indicó.

Versión del gobierno

El concejal de Tráfico, Jesús del Moral, recordó en una comparecencia que el Ayuntamiento colaboró con el Club de Atletismo Antorcha y la Asociación del Comercio de la Corredera de Capuchinos «coordinamos desde el Ayuntamiento todas las necesidades de seguridad del evento, pero no se estableció la no retirada de vehículos, aunque fue un evento positivo para la ciudad, el comercio de la zona y el deporte», admitió el responsable de Tráfico y Seguridad.

El concejal apuntó que el PP quiere arañar un puñado de votos «para magnificar una situación que no se corresponde con la realidad», consideró del Moral, quien acusó al grupo de la oposición de «manchar un evento deportivo que fue positivo para la ciudad», atajó el edil del gobierno.

El edil del Tráfico recriminó al PP de manchar la profesionalidad de los empleados municipales «que trabajaron para que todo transcurriera con normalidad». Agregó que los organizadores mostraron su satisfacción por el éxito de la prueba «y alabaron la labor desarrollada por Protección Civil, la Policía Local y las concejalías de Seguridad, Deportes y de Obras, así como de sus empleados», argumentó del Moral.

El responsable del área de Seguridad y Tráfico del Consistorio andujareño invitó al PP a pensárselo dos veces antes de lanzar estas acusaciones que «no perjudican al equipo de gobierno, sino a los colectivos que organizaron esta prueba y los participantes que buscaron la práctica deportiva y por ello se autorizó la celebración de la milla urbana en la Corredera de Capuchinos», zanjó del Moral, quien también enfatizó que los empleados municipales se vienen quejando de las críticas que se vienen vertiendo por parte del Partido Popular.