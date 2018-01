IU plantea disolver el Patronato de Desarollo Local y crear el Consejo Económico Juan Francisco Cazalilla y Juan Antonio Sáez. / J. C. GONZÁLEZ ECONOMÍA Estas propuestas las ha lanzado en su análisis de los Presupuestos que los considera negativos, de ahí que los rechazara J. C. GONZÁLEZ ANDÚJAR Sábado, 20 enero 2018, 12:59

Izquierda Unida ha profundizado sobre el Presupuesto Municipal de este año y razonó su negativa a darles el visto bueno, en una comparecencia pública que realizaron ayer su coordinador local, Juan Antonio Sáez Mata, y su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla.

Juan Antonio Sáez señaló que viene siendo una constante en los últimos gobiernos municipales entregar «tarde, mal e incompleta la documentación». Acusó alos socios de gobierno (PSOE-PA) de incumplir su programa de gobierno de elaborar unos presupuestos participativos, «la comisión de participación ciudadana es una entelequia porque la conforman colectivos con intereses encontrados», por lo que instó a una reforma urgtente del Reglamento de Participación Ciudadana para que el movimiento ciuadadano pueda expresarse. «No se lleva el borrador a las distintas comisiones», afirmó Saéz Mata.

El coordinador de IU en la ciudad manifestó que el Patronato de Desarrollo Local no ha dictaminado su presupuesto «nosotros vamos a proponer que desaparezca porque no tiene operatividad y planeamos que se constituya un Cononsejo Económico y Social que asesora y reivindique», instó Sáez, quien no ve un presupuesto autónomo para Los Villares de Andújar. «Se les da 100 euros más para intentar callar la boca al pedáneo».

IU ha percibido que los ingresos de los Consorcios del último trimestre no están incluidas en el proyecto de Presupuestos «por lo que en el estado actual de ingresos hay una merma de seis millones», explicó. En este aspecto precisó que los ingresos que presentan para 2.018 están «inflados y por encima de los Derechos Reconocidos reales». Agregó que en el Presupuesto de 2.018 se repitan varias inversiones que no han sido capaces de desarrollar en 2.017 «por lo que la Corporación Municipal al completo no conoce al día de hoy los Remanentes de Inversión que tiene disponibles», constató. Su formación política ha advertido que las partidas previstas en ayudas al alquiler o ayudas a emergencia social no se agotan "pensamos que los 90.000 euros destinados a ayudas sociales son insuficientes porque muchas son las familias de la ciudad que pasan por necesidades" consideró Sáez Mata.

Juan Francisco Cazalilla explicó las enmiendas de su grupo que consistieron en el aumento de la partida del Plan Empleo para la Mujer y de ‘Tu Primera Experiencia Laboral’, en la creación de vivienda pública en la Verbena y La Ropera, que el pleno se pronuncie sobre la modificación de partidas presupuestarias y que la comisión de Economía y Cuentas elaborara planes trimestrales de tesorería y de pagos, para revisarlos y aprobarlos mensualmente.

Cazalilla justificó que estas propuestas tratan de mitigar la alta tasa de paro femenino que existe en la ciudad, el éxodo de jóvenes a otros lugares y "evitar las redes clienterales en las contrataciones" y proporcionar vivienda a los jóvenes.