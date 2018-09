Este domingo día 30 de abril se celebra el Día de la Bicicleta que partirá de la zona de Colón El Plan de Movilidad Sostenible apuesta por el uso de la bicicleta en la ciudad Aparcamiento de biclicletas en la Corredera Capuchinos. / J. C. GONZÁLEZ DESARROLLO SOSTENIBLE El Consistorio ha creado zonas de aparcamiento de bicis en varias zonas y planea ordenanzas para priorizar en calles su transporte JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR CORRESPONSAL Viernes, 28 septiembre 2018, 14:09

El Ayuntamiento está tratando de apoyar el uso de la bicicleta en la ciudad a través de su Plan de Movilidad Urbana Sostenible con el Consorcio Metropolitano de Jaén.

El concejal de Seguridad y Tráfico considera que la ciudad es llana, por lo que en su opinión es proclive al uso de este medio de transporte por el casco urbano. Una de las medidas que se han adoptado es las adecuación de aparca-bicicletas en varias zonas de la ciudad «para que la gente pueda venir y dejar la bicicleta y realizar sus trámites y gestiones en diferentes administraciones o realizar compras». También va instalar estos aparcamientos en parques y centros educativos.

Más control

Jesús del Moral ha añadido que se quiere controlar el paso incontrolado de bicicletas por las zonas peatonales de la ciudad «la Policía Local ha realizado campañas informativas por el centro, donde avisó a los jóvenes que fueran a gran velocidad de que podían recibir una sanción», ahonda el concejal.

El Consistorio va a intensificar la vigilancia a partir de estos días, donde se registra más tráfico de bicicletas en la ciudad. Parte de la ciudadanía que usa la bicicleta dice no entender que se haya habilitado un carril-bici a las afueras y no en el casco urbano «un estudio nos ha advertido que en las calles de la ciudad no se pueden habilitar estos carriles-bici, y vamos a publicar una ordenanza donde se compatibilice el uso de la bicicleta con los vehículos y pensamos en limitar la velocidad a 30 kilómetros hora y darle prioridad a la bicicleta en algunas calles», adelanta del Moral.

Este domingo día 30 de septiembre se celebra en Andújar el Día de la Bicicleta con la idea de fomentar la práctica del ciclismo y hábitos de vida más saludables. La salida tendrá lugar a partir de las 10:30 horas de los Jardines de Colón y los participantes recorrerán varios puntos de la ciudad. También será un día para disfrutar de la bicicleta en familia y con amigos.