En Mafema destacan sus sombras y ocio en la cubierta se ofrece una variada gama deportiva Las piscinas del municipio se hallan a pleno rendimiento por las intensas olas de calor Aspecto que presentaba la Piscina Municipal del Puente Romano, el pasado miércoles, coincidiendo con el primer día de alerta por calor. / J. C. González OCIO Y TIEMPO LIBRE La Municipal del Puente Romano ha adelantado este año su apertura JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Corresponsal Jueves, 13 julio 2017, 17:01

La temporada de piscinas se halla a pleno rendimiento desde la segunda semana del pasado mes de junio y en estos días son muy concurridas debido a la alerta roja de calor que asola al municipio.

La Piscina Municipal del Egido del Puente Romano adelantó este año su apertura el día 17 de junio debido a las altas temperaturas que soportó la ciudad antes de la llegada del verano. También ha llegado con antelación el inicio de la temporada nocturna. El concejal de Deportes, Francisco Plaza, ha destacado que se han adecentado los vestuarios y la zona de baño, así como los accesos a la entrada a la pileta.

También se ha pronunciado sobre la trifulca que se originó en el recinto y que no fue a más ese día gracias a la intervención del vigilante de seguridad que se encontraba en esos momentos. «Nos encontramos cuando llegamos al gobierno con una piscina mal edificada sin un reglamento interno que se aplicará y aquellas personas que no sepan comportarse serán expulsadas», ha zanjado el edil, quien apela a que la gente vaya a disfrutar, como lo está haciendo en estos días, donde no se ha notado ningún incidente, y de momento, no han aparecido los ‘perturbadores’ del orden y el civismo, desde que ocurriera aquel incidente del día 2 de julio.

La cubierta

Por otra parte, la piscina al aire libre que está adyacente a la cubierta empezó a funcionar el día 26 de junio con su ya tradicional oferta de cursos de natación, a los que se une gimnasio, sala ‘indoor’, y los servicios de nutrición y fisioterapeuta. Su gerente, Francisco Toribio, afirma que unas 800 personas pasan por la piscina desde que abre a las nueve de la mañana y hasta las 10 de la noche. «Aquí entran los socios, la gente que viene a bañarse, la de los cursos y la iniciativa de los campamentos de verano que iniciamos el año pasado para los niños», comenta. El reto para próximos años es acondicionar zonas de sombra y los vestuarios de la piscina de verano. El servicio está tutelado por el Ayuntamiento con el que gerente está contento.

La piscina del complejo Mafema (ubicada en la carretera de Los Villares de Andújar) ha aumentado las zonas verdes y las sombras, donde su producto estrella son los toboganes. Tiene gran afluencia los fines de semana. La calidad gastronómica de su bar esta también una de sus señas de identidad.