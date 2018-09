Críticas del grupo de la oposición al certamen El PP pide la revitalización de Anducab y acusa al gobierno local de «dejadez» Ganaderías en su boxes durante la pasada edición de Anducab. / J. C. GONZÁLEZ POLÍTICA Su viceportavoz municipal, Francisco Carmona, lamenta el descenso de número de participantes JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR CORRESPONSAL Jueves, 6 septiembre 2018, 10:12

El PP considera que Anducab se debe revitalizar y aboga por una renovación de su atractivo e ilusión.

Estas reflexiones las lanzó ayer en una comparecencia pública su viceportavoz municipal, Francisco Carmona, quien señaló que el gobierno está obligado a motivar a ganaderos y empresarios del ramo. «Es una opinión generalizada que nos han transmitido todos ellos y los aficionados al mundo de caballo», constató Carmona.

Su formación política apuesta porque este concurso sirva de riqueza para el mundo del caballo y para la ciudad «pero este objetivo no se cumple con el modelo que ha implantado el gobierno local de PSOE y PA, porque origina desánimo entre los empresarios y ganaderos», aseveró el edil del PP, quien ha percibido desilusión del gobierno municipal por Anducab.

Francisco Carmona argumentó que no existe una atención personalizada a los participantes «y más en concreto con los ganaderos locales y empresarios, porque esto es una tónica general de este gobierno que no se relaciona con nadie y actúa con una gran dejadez que se transmite en la gestión diaria», reprochó. El edil 'popular' ha advertido una escasa participación de los ganaderos locales. Carmona se agarró a la página oficial de ANCE para mostrar que al final no se han llegado a 100 ejemplares y han asistido 36 ganaderías «estas cifras están muy lejos de la participación de hace algunos años y eso que estamos en un periodo de crecimiento económico», ponderó. Se trasladó al Anducab del año 2014 (último en el que gobernó el PP) donde acudieron 118 ejemplares y 54 ganaderías. «Vemos que no existe una gestión adecuada». El viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento dedujo en su comparecencia que este gobierno «no cree en el mundo del caballo, con mucho arraigo en la ciudad y no fomenta por aumentar la participación en Anducab».

El PP felicita a los empleados municipales porque considera que realiza un gran trabajo por este evento «porque el déficit que existe es del gobierno municipal, de la concejala del ramo, Encarna Camacho y del alcalde, Paco Huertas», recalcó Carmona, quien además recriminó al gobierno local de adjudicar la reforma del templete de Colón y el servicio del bar a empresas de fuera de la localidad «y esto lo viene haciendo en los últimos meses en las diversas contraciones de obras y suministros», apostilló Carmona.