Una plataforma muestra su disconformidad por el cambio de línea de bus a la Costa del Sol

Una plataforma se ha creado en la ciudad para protestar por el cambio de la línea de autobús que conecta Andújar con Málaga y la Costa del Sol.

El cambio de empresa que ofrecía el servicio no ha satisfecho a los usuarios y ha emprendido una campaña de recogidas de firmas por la ciudad (en tres días llevan cerca de 1.000) y este martes día 30 de mayo, sus representantes se van a reunir con el alcalde para expresarle sus quejas.

Sensi Navas es la coordinadora de esta plataforma. Anuncia que sus reivindicaciones van a tener muchas resonancia. Indica que la modificación ha tenido muchos perjuicios, «tenía un gran servicio, porque salía a las siete de la mañana, llegaba a Málaga a las diez y cuarto y después regresaba a las ocho de la tarde, pero ahora llegas a las 11 de la mañana, y luego tienes que volver a las cuatro de la tarde», señala. Navas indica que la anterior combinación ofrecía muchas más comodidades a los estudiantes que cursan carrera universitaria en Málaga, a las personas que querían pasar un día en la Costa del Sol, o a los vecinos de la ciudad que iban a ver a sus familiares.

Problemas de venta de billetes

Sensi Navas explica que ahora se tiene que pedir la reserva por internet «y muchas personas mayores no saben utilizar este

procedimiento por lo que se quedan sin el billete». También existe la posibilidad de sacar el billete en el autobús, pero se corre el riesgo de que las plazas están ocupadas ya que es una línea que proviene de Irún y llega a Algeciras, por lo que miles de personas la utilizan a la semana.

Navas añade además que la empresa hace el recorrido por Jaén y

Granada, por lo que es más largo que el anterior y solicita la

intermediación de la Junta de Andalucía, porque tutela el servicio,«tiene que defender los intereses del pueblo llano, que se está viendo perjudicado, porque los mayores no pueden presentar la tarjeta de descuento y los estudiantes no pueden disfrutar de las ventajas», enfatiza Navas, quien especifica que las otras combinaciones por tren para ir a Málaga no son muy ventajosas.

Esta ciudadana señala que la nueva concesionaria no sigue las mismas pautas que la gente necesita, de ahí que hayan iniciado este acción de protesta, que también cuenta con un gran seguimiento por las redes sociales.

Por otra parte, vecinos de la zona, que sobre todo poseen negocios,reclaman más paradas de los autobuses en la ciudad, para que disfrute del trasiego de personas y sirva de dinamización para el turismo.