Detenido en Andújar por fugarse de la policía, con tres menores en el coche y sin carnet

Agentes de la Policía Local de Andújar detuvieron el pasado lunes por la tarde a R.M.C, vecino de Linares por la participación de varios supuestos delitos contra la Seguridad Vial; conducción manifiestamente temeraria, conducción sin poseer permiso y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, tras darse a la fuga y protagonizar una persecución por zona de La Pontanilla y Camino del Barrero, en las inmediaciones del Cementerio de Andújar y de la zona del inicio del Camino Viejo.

Los hechos se desarrollaron cuando los agentes, que se encontraban realizando funciones de señalización y regulación del tráfico en la zona de ‘La Pontanilla’, lugar de encuentro de numerosas personas por ser punto neurálgico de la llegada a la ciudad de las carretas y la Cofradía Matriz a caballo desde el Santuario, tras la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza. El Oficial Jefe de Servicio observó acercarse a gran velocidad al lugar por Ronda San Julián un turismo BMW de forma notoriamente negligente, con una velocidad excesiva para la vía y las circunstancias, por estar el público allí congregado.

Los efectivos de la Policía Local decidieron dar órdenes de detención, ordenes que no fueron acatadas por el detenido, que hizo caso omiso, acelerando la marcha cuanto pudo hacia el Camino del Barrero, realizando constantes maniobras de zigzag, no respetó prioridades en cruces, no aminoró en la zona de viviendas de dicho camino obligando a otros conductores a apartarse de su trayectoria, así como a varios caballistas y peatones arrojarse a la cuneta. Fue perseguido por un patrullero y un motorista del cuerpo, porque el vehículo continuó su marcha a pesar de tener activados los dispositivos luminosos y ordenarle que se detuviera. Llegó al punto de abandonar el camino y circular por un sembrado y zona de olivas hasta colisionar con una de ellas y fugarse a pie del lugar para buscar refugio en una zanja, donde fue detenido por los agentes tras oponer fuerte resistencia.

Los agentes comprobaron cómo al bordo del vehículo viajaban una chica joven de 18 años, que decía ser la pareja del varón, así como tres pequeños de 10, 3 y 2 años de edad, sin hacer uso de ningún tipo de sistema de retención infantil ni cinturón de seguridad. Tras realizar las gestiones oportunas, los policías locales constataron que carecía de cualquier permiso de conducir y tras ser sometido a las pruebas de alcoholemia arrojó un resultado negativo, el vehículo a nombre de una tercera persona, presentaba la ITV caducada desde hace meses, el mismo quedó inmovilizado a disposición de la Autoridad Judicial. Ya en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía donde fue trasladado y presentado, se comprobó que tenía vigente una orden de busca y captura dictaminada desde Linares.