Micaela Navarro exige más inversión para el corredor central

La vicepresidenta segunda del Congreso y diputada nacional del PSOE, Micaela Navarro, dijo que los Presupuestos Generales del Estado «castigan a Andalucía, Jaén y Andújar».

Constató que cada andaluz va a recibir 176 euros «mientras que la media del resto de españoles se sitúa en los 217 euros», ponderó Navarro. Añadió que el sistema de financiación no contempla a medio millón de andaluces. «Por lo que se debe a Andalucía más de 5.000 millones de euros», precisó.

Estas afirmaciones las corroboró el secretario de Organización de la Agrupación Local del PSOE, José Antonio Oria, quien señaló que no aparecen proyectos significativos para la ciudad.

Proyectos

La diputada socialistas lamentó que uno de cada dos euros que se contemplaban en el último presupuesto no se han ejecutado. Citó como uno de los proyectos importantes para la provincia y el municipio el ramal central del Corredor Mediterráneo «viene por Algeciras, Bobadilla, y que pasaría por Andújar y el presupuesto de 31 millones de euros es totalmente irrisorio teniendo en cuenta lo importante que es para el crecimiento económico de la provincia de Jaén, que puede quedar aislada y que es la una de las que tienen menos inversiones en España», deploró. Recalcó que la el nudo logístico de Linares, Bailén y Andújar necesitan de infraestructuras de este tipo. «Es imprescindible para Andújar el corredor central, que no es incompatible con el del Mediterráneo», reivindicó la diputada socialista.Micaela Navarro añadió que no aparece la conexión ferroviaria ni con Granada ni con Córdoba, ni la Comisaría Provincial de Policía, ni la Restauración del Parador de Alcalá la Real «y no aparecen la presa de la Cerrada de la Puerta, ni las conducciones de la presa de Siles, ni los planes de empleo, ni una apuesta por el olivar y al turismo», enumeró Navarro.

La vicepresidenta del Congreso vio bien que se anuncien inversiones para la mejora de la N-IV a su paso por la zona y de las carreteras de Valtodano y de Los Villares de Andújar «me parece estupendo, pero ningún gobierno, sea del color que sea, no regala nada, porque tiene que cumplir sus compromisos y sellevan pidiendo años la mejora de estos tramos», apostilló».