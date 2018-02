A juicio tras ser cazada conduciendo sin carné por tercer vez en Andújar La mujer conducía un vehículo ligero, los conocidos como coches sin carné, pero que sí necesitan de un permiso MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 1 febrero 2018, 12:53

Por ello, la Policía ha puesto a disposición judicial a la mujer, teniendo que enfrentarse a un juicio rápido por reincidente. Este tipo de vehículos, conocidos como 'coches sin carné', a pesar de no llevar la clásica matrícula y ser considerados como ciclomotor, al no sobrapasar los 45 kilómetros por hora, según aclara la Dirección General de Tráfico (DGT) necesitan de permiso de conducción de la clase AM (ciclomotor), y también se pueden llevar con los permisos de las clases A1, A2, A y B.