Izquierda Unida acusa al Gobierno municipal de no cumplir con el Plan de Ajuste Sáez Mata y Juan Francisco Cazalilla coin el documento de la liquidación. / J. C. GONZÁLEZ POLÍTICA Juan Antonio Sáez Mata y Juan Francisco Cazalilla hacen un diagnóstico de las estado de la liquidación de 2017 JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR CORRESPONSAL Miércoles, 30 mayo 2018, 18:37

Izquierda Unida cuestiona el estado de las cuentas municipales, tras la reciente presentación de la liquidación presupuestaria del año 2017 y que se debatió en el pleno. Su coordinador local, Juan Antonio Sáez, indicó en la rueda de prensa que la documentación se la han entregado a su grupo político «tarde y con cuentagotas», precisó. La coalición de izquierdas baraja llevar este asunto a la Fiscalía si se repite «este ninguneo a la oposición», avisó.

El responsable de la coalición de izquierdas recalcó que la situación económica no está para «tirar cohetes, aunque se están mejorando indicadores, como ya se estaba haciendo antes de la entrada de esta gobierno», matizó Sáez. Añadió que el resultado positivo es de 1, 2 millones « y no de seis como dice el gobierno, porque no se ha incluido una póliza de tesorería a largo plazo de cinco millones», precisó.

Juan Antonio Sáez situó el remanente de tesorería para gastos generales del Consistorio en 1, 2 millones de euros de déficit. «Este gobierno no ha cumplido con la normativa y el Plan de Ajuste, porque no se ha quitado el déficit », espetó. El portavoz municipal de IU, Juan Antonio Cazalilla, no ve agilidad y pericia en la recaudación de impuestos por parte del Ayuntamiento «mientras que otras administraciones si cumplen con sus transferencias, el ente local tiene pendientes derechos de cobro», subrayó Cazalilla.

El portavoz de la coalición de izquierdas reprochó que se destinasen a inversiones 2, 4 millones de euros de los seis previstos, un 39% de lo programado. «Esto es inadmisible en tiempos de altas tasas desempleo». Citó en los proyectos pendientes la ampliación del Parque de Bomberos, la mejora de los jardines, el acondicionamiento del antiguo seminario, la rehabilitación de viviendas y la cubierta del Palacio del Ecijano, entre otros.