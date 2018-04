El gobierno achaca el descenso de la población a una «depuración» padrón HABITANTES Los gestores del Consistorio ofrecen otra versión a la que esgrime IU J. C. GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 24 abril 2018, 14:27

El último dato del padrón municipal sigue suscitando el debate entre la clase política y la ciudadanía.

El último censo oficial que se conoce es de 37.525 habitantes, y fue Izquierda Unida quien hizo su análisis, aduciendo que el descenso de 636 habitantes se debe a la falta de empleo en la ciudad y a que los jóvenes se tengan que marchar de ella a labrarse un mejor porvenir. Eso sí, no quiere cargar las tintas contra nadie y apela al trabajo conjunto para mejorar estas estadísticas.

El alcalde dio cuenta de este dato el pasado jueves en uno de los plenos ordinarios más cortos que se recuerdan en la historia de la democracia. El equipo de gobierno si que ha dado su versión sobre esta cifra. El concejal de Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana, Jesús del Moral, ha señalado a ANDÚJAR IDEAL que ese censo corresponde a fecha de 31 de diciembre y admitió que esa pérdida de población se adscribe con la tendencia a nivel provincial, como explica.

Del Moral busca otras causas como la depuración del censo «porque existían anomalías como por ejemplo que una vivienda existían 40 personas empadronadas que no vivían aquí y que no estaban reflejadas en los datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que estamos depurando esas irregularidades», explica. El edil añade que desde el año 2011 se enviaban al INE más personas que se correspondían con el censo oficial. En esta apartado se han regulado unas 314 personas más «sobre todo personas extranjeras no comunitarias, que en su momento se empadronaron en Andújar y que ya no viven aquí», aclara. El descenso de la natalidad ha provocado que las defunciones superen los nacimientos desde el año 2015.