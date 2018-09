La Feria transcurre sin incidentes reseñables, a diferencia de los dos últimos años Dispositivo de Protección Civil junto con la médico el pasado martes por la noche en el dispositivo instalado en el ferial. / JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ FERIA Y FIESTAS SAN EUFRASIO 2018 Los responsables del dispositivo de seguridad califican estas fiestas de tranquilas, que tuvieron unos primeros días más intensos JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR CORRESPONSAL Jueves, 13 septiembre 2018, 12:41

Anoche concluyó la Feria de Septiembre en honor a San Eufrasio y desde hoy la ciudad se intala de lleno en su rutina, aunque al mes de septiembre le aguardan grandes acontecimientos como la Feria Multisectorial, el Salón de la Montería, la entrega de los premios monteros 'Caracolas' y Andújar está de Moda, donde aún puede mostrar en los finales del verano y principios del otoño todas sus virtudes y potencialidades.

La Feria ha transcurrido sin incidentes graves. Así lo afiman las personas responsables del dispositivo de seguridad que ha movilizado a un centenar de personas entre miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. Varios de sus voluntarios han indicado a esta redacción catalogan esta feria de «tranquila», por que precisan que se han producido pocas incidencias.

Entre las caídas más importantes, destaca una que provocó una fractura de tibia y peroné. También se ha notado un descenso de los comas etílicos, pero especialmente llamativo fue el de un menor de 15 años de Marmolejo, en la zona del botellón (muy criticado por su cercanía con el ferial). También se tuvo que atender a una menor por este hecho en la última noche. Este año una médico ha desarollado su labor en esta Feria. La doctora cordobesa María Jesús Velasco también destacó un caso de intoxicación por drogas «pero al final no tuvo ninguna consecuencia, se trasladó solo al hospital como medida preventiva». Este año, a difererencia de las dos últimas ferias, no se han producido casos de abuxo sexual (al menos no constan denuncias) y apenas se han desatado peleas importantes. En este sentido, el año pasado si que se sucedieron hechos reseñables. El año pasado se ocasionaron más intoxicaciones etílicas y más caídas de las atracciones mecánicas.

Tramo final sin 'ajetreo'

Tras los tres primeros días intensos, la Feria entró en su fase más tranquila en la noche del martes y en el día de ayer, hasta que a partir de primeras horas de la noche, la gente se agolpó en el Ferial para presenciar el espectáculo de los fuegos artificiales. El martes solo se notó bullicio en las casetas del PSOE y Andalucía Por Sí, donde se celebraran las cenas con militantes y simpatizantes y en la caseta Municipal con la actuación de Julia Garrido, ganadora del concurso 'Yo soy del Sur'.

En la caseta de Andalucía por Sí, la recién nombrada coordinadora de esta formación, Encarna Camacho, destacó el buen ambiente que se ha vivido en su caseta y señaló que la gente se va incorporando cada vez más a la Feria de Día «cuando ha acompañado el tiempo, la gente se ha animado y se ha vestido de flamenca, por lo que puede ser el comienzo de una gran actividad duante el día», señaló Camacho. También ponderó en las actuaciones que se hn desarollado en las casetas «en las nuestra hemos disfrutado de una gran jornada de convivencia».

Las casetas se han convertido en el corazón de la Feria por el gran ambiente que se ha vivido. Este año ha regresado de nuevo la de la Cofradía Matriz, aunque se echa en falta la Plaza de Andalucía, que aglutinaba a varias cofradías. Solo queda el Gran Poder.