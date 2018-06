Cruce de acusaciones entre PP y el gobierno por el estado de los jardines Parque de San Eufrasio. / J. C. González POLÉMICA Los populares avisan del mal estado de conservación de zonas verdes y el gobierno señala que ahora se están mejorando JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR CORRESPONSAL Viernes, 8 junio 2018, 19:02

El Partido Popular reitera e insiste en que el arbolado, juegos infantiles y mobiliario urbano de las zonas verdes y espacios públicos «soportan un estado de abandono y dejadez por parte del Gobierno municipal», deplora.

El grupo mayoritario de la oposición añade que les llegan constantes quejas de vecinos alertando de esta circunstancia y que el propio PP viene denunciando en los plenos y en comparecencias públicas «pero una de la señas de identidad de este gobierno es que no escucha ni a la oposición ni a los vecinos», sentencia su edil, Francisco Carmona. Esta formación política va más allá en sus denuncias, porque alerta de que la falta de mantenimiento de estos espacios «ha generado situaciones de riesgo en varias zonas».

Los 'populares' andujareños constatan que la falta de poda planificada en la ciudad «con caída de ramas de gran porte, que en más de una ocasión han obligado a los bomberos a intervenir». Se remonta a septiembre del año pasado en el parque San Eufrasio donde relata como varias ramas de gran porte cayeron sobre las mesas y sillas de la terraza de un bar «que de estar ocupadas en ese momento, habrían comprometido seriamente la integridad física de las personas que se pudieron ver afectadas». Agrega, que recientemente, también en el mismo recinto, un árbol cercano cayó sobre una madre que se encontraba allí con su hija en la zona de juegos infantiles «causándole graves lesiones que precisaron de una intervención quirúrgica», detalla. Según la versión de este partido, el precario estado de la base de los árboles, amenaza con su pronta caída.

Más zonas

El PP cita zonas de la ciudad que soportan esta problemática y abunda en el mal estado de Las Vistillas, en el Polígono Puerta de Madrid, en varias calles y en la zona de la Plaza de Toros «donde no se reponen los juegos infantiles y no se cuidan las zonas verdes, y no queremos generar alarmismo, sino denunciar lo que está pasando», apostilla.

El portavoz del gobierno, Jesús del Moral, ha salido al paso de las acusaciones del PP, en las que denunciba el mal estado de los jardines y advertía de que la falta de mantenimiento del arbolado está provocando incidentes, que han dañado la integridad física de algunos vecinos en la zona del parque San Eufrasio.

Del Moral cuestiona este método de hacer oposición y recuerda que el PP, durante su mandato, mantuvo los jardines abandonados. «Es una estrategia baja utilizar los últimos accidentes para arremeter contra el gobierno», reprocha el concejal del gobierno del PSOE. Atestigua que su equipo no va atacar a PP por los atropellos que se han producido últimamente en la Corredera de Capuchinos «ahora nos limitaremos a eliminar los elementos que perjudican la seguridad». En este sentido, remarca que el arreglo de la Corredera se proyectó en la época del mandato del PP « del que no conocemos aún el proyecto», precisa. El PSOE ha venido denunciando que la colocación de algunos elementos perjudican la visibilidad de los peatones y conductores que transitan por la zona.

Del Moral conmina a los ediles del PP a que vayan a las comisiones «o se enteren de lo que le informa la concejala porque estamos haciendo un plan de poda preventivo desde el primer año que entramos y por las lluvias estamos ultimando esas podas», aclara.

Más recursos

Añade que se están mejorando los recursos que se ponen a servicio de los parques y jardines de la ciudad, «así como los presupuestos y personal, por lo que hemos actuado en Rivas Sabater y Carlos hemos hecho un parque en el barrio de La Paz y se ha adecuado un parque en La Ropera y Vegas de Triana y hemos aumentado el plan preventivo de poda», concluye.