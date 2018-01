La UPLBA y el área de Recursos Humanos del Consistorio sellan un acuerdo Fin del conflicto con la Policía Local Integrantes de la UPLBA en el pleno del pasado martes. / J. C. GONZÁLEZ SEGURIDAD Será la Policía Local la que disponga de su tiempo libre y recibirá una compensación, aunque no como horas extraordinarias JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR CORRESPONSAL Viernes, 19 enero 2018, 20:44

Fin del conflicto entre el Ayuntamiento y el sindicato que representa a la Policía Local, la UPLBA. El acuerdo se alcanzó el pasado jueves en una intensa y maratoniana reunión que mantuvieron representantes del sindicato y el máximo responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

El presidente de UPLBA-Andújar, Pedro Boiso, señaló ayer a esta redacción que todos los servicios extraordinarios se van a cumplir «se van a garantizar con la poca gente que tenemos», recalcó Boiso. En este sentido recalcó que el acuerdo será beneficioso para la ciudad de Andújar «porque vamos a cubrirlo todo», razona.

Las disensiones se originaron un poco antes de las fechas navideñas «advertimos que se querían cubrir los servicios extraordinarios quitándonos el tiempo libre a la Policía Local y disponiendo la empresa (el Ayuntamiento) de cualquier manera, a lo que no estábamos dispuestos y por lo que se originó el conflicto», explicó Boiso. Ahora la Policía Local va a disponer de su tiempo libre «con el consentimiento de las dos partes, y ahora no se nos remunerará como horas extraordinarias, pero habrá una compensación, no llegando al tope, pero al final hemos cedido todos, porque la empresa no podrá disponer de nuestro tiempo libre como le de la gana y sin cobrar,», abunda Boiso.

Asistencia al pleno

El entendimiento se produjo con el jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Francisco Mena, «porque la concejala de Personal no se ha dignado a hablar con nosotros», reprocha el responsable del sindicato, quien apunta a la figura de Mena como promotor de los encuentros para alcanzar el consenso. Desde la asistencia al pleno de presupuestos del pasado martes de los integrantes del sindicato se han precipitado los acontecimientos «vamos a seguir trabajando y nos alegramos del fin de una situación que no agrada a nadie», confiesa Boiso. Por ejemplo, la Cabalgata de Reyes Magos, se desarrolló sin apenas efectivos de la Policía Local. UPLBAha venido denunciado discriminación con otros colectivos.

Por otra parte, la concejala de Personal, Josefa Jurado, también da dado su versión a IDEAL. Ha constatado que otros compromisos personales no le han permitido asistir a estas últimas reuniones. Jurado ha declarado que los problemas suscitados «no son de este equipo de gobierno, porque fue el anterior el que estuvo sin pagar dos años y cuando llegamos nosotros pagamos 2013 y 2014 y 2015». La edil de Personal manifiesta que desde los años que transcurrieron entre 2009 y 2015 no se convocó ninguna plaza de la Policía Local «a fecha de hoy tenemos tres plazas más y vamos a convocar otras tantas», justifica.

Jurado ha asegurado que su equipo de gobierno ha mantenido el talante negociador con la Policía Local «nosotros hemos apostado por equilibrar los derechos de los empleados municipales para una mejora de los servicios públicos y además se han recuperado derechos sociales perdidos», zanja.