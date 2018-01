Hoy ya ha comenzado el alquitranado de una parte del acerado Comerciantes piden rapidez en las obras de Plaza de Toros Las obras comenzaron el pasado mes de noviembre. / J. C. GONZÁLEZ INFRAESTRUCTURAS Consideran que en las últimas semanas se están ralentizando, lo que en su opinión, perjudica a los negocios de la zona JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 9 enero 2018, 13:36

Comerciantes, propietarios de bares y vecinos piden que las obras de remodelación se hagan con mejor planificación y más rapidez, porque entienden que se le están perjudicando sus negocios al entender que se haya dejado aislada toda la avenida. Eso sí entiende que estas obras eran necesarias por el mal estado que presentaba la avenida, pero no entienden que los trabajos se hayan ejecutado por tramos.

Teresa Izquierdo es propietaria de una tienda de comestibles, quien ahonda en el escaso avance, que en su opinión están experimentando los trabajos «llevan unas tres semanas paradas y estos nos perjudica muchísimo porque no viene ni la mitad de la clientela porque no pueden acceder por ningún sitio y cuesta mucho andar y nosotros tenemos los mismos gastos», señala. Teme que tarde más tiempo y demanda más operarios para estas obras.

Julio es dueño de su pequeña imprenta de la zona. Es uno de los que se ha extrañado de que estas obras no empezaran en verano «podrían haber comenzado en una época donde no pasaba los jóvenes de los institutos y la cosa está más parada, por lo que no se nos hubiese hecho menos daño». Recuerda que en un principio se iba a empezar en la época estival.

Javier Cano acaba de montar una hamburguesería en un antiguo bar de la Avenida Plaza de Toros. «Entiendo que se tengan que hacer las obras, pero veo que no avanzan y esto empieza a ser desesperante, por que acabo de abrir el negocio y me estoy encontrando sin gente y esto hace daño a personas que empezamos con un proyecto», dice. Va a proponer que se haga antes el acerado en la zona donde hay más comercios. También existen otras peticiones sobre mayor iluminación en esta época por la noches y mayor espacio para el tránsito de personas mayores, algunas de las cuales se han caído ya.

Desde el Consistorio se apunta que se han hecho trabajos muy laboriosos con el cambio de alcantarillado y se asegura que se han hablado con los vecinos. Asegura que esta semana se van a agilizar. Hoy martes ya se ha iniciado el alquitranado de la una parte del acerado del principio de la Avenida.