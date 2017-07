Duras críticas al área de Personal El PP afirma que los contratos realizados en el Ayuntamiento «siguen criterios políticos» Sede de la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Andújar en la planta baja del edificio del Palacio Municipal / J. C. G. POLÍTICA Su concejal, Francisco Carmona, asegura que no atienden a las necesidades de las familias andujareñas JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ Andújar Viernes, 7 julio 2017, 17:42

El concejal del PP y antiguo responsable del área local de Personal y Seguridad, Francisco Carmona Limón, sentenció ayer en su comparecencia para hacer balance de estas materias que en la actualidad «el Ayuntamiento se halla de espaldas a la ciudadanía porque el alcalde y sus concejales de gobierno no son accesibles, no atienden a nadie y ni escuchan los problemas de los ciudadanos», espetó ayer Carmona.

El edil del grupo popular afirmó que los gestores apuestan por la precariedad laboral «al igual que en la etapa anterior al año 2003 puesto que se no prioriza la estabilización del personal del Ayuntamiento al paralizar los procesos de oferta de empleo público», reprochó.

«Oscurantismo»

Francisco Carmona afirmó que no existe transparencia en los procesos de contratación en el Ayuntamiento y lo justificó con la contratación como arquitecto del marido de la concejala del PA «pero lo más irritante de todo es querernos convencer de que este tema se va olvidar», lamentó. El representante del grupo de la oposición señaló que el Gobierno municipal no confía en los trabajadores, «por ello privatizan los servicios con la merma de empleo y contratos que ellos supone y el incremento del coste para las arcas municipales», acotó Carmona. Añadió que los contratos de trabajo que se realizan en el Ayuntamiento obedecen a «intereses partidistas y políticos más que por criterios de necesidad de las familias y vecinos y solo atienden un 10% de los contratos contemplados en el Plan de Empleo de ahí que siempre se ven los mismos trabajando», acusó Carmona, quien dijo de la edil de Personal que no proporciona información.

Carmona dijo del concejal de Seguridad «que no ha aterrizado ni se le espera» y esgrimió que la comisión solo se reúne para temas administrativos. «Y no se convoca para los dispositivos especiales de Romería, Feria, Semana Santa y Navidad». También apuntó que la Comisión de Tráfico solo se ha reunido dos veces «pese a la incidencia que tienen las obras en la vida diaria de la ciudad». Recordó que la Comisión de Servicios de la Policía Local sigue paralizada.