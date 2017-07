El Ayuntamiento demanda ya las actuaciones en el río UPA abandera como tema estrella en la provincia la solución de las inundaciones en el municipio Integrantes de la plataforma con Cristóbal Cano en una comparecencia / J. C. GONZÁLEZ MEDIO AMBIENTE La Plataforma ha enviado una carta a la Subdelegada exigiendo medidas JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Corresponsal Viernes, 14 julio 2017, 08:47

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) lleva como uno de sus temas bandera a nivel provincial el tema de las inundaciones en el municipio.

Su responsable en Jaén, Cristóbal Cano, reiteró que la presa de Marmolejo es la principal causante de las últimas inundaciones y se ha prestado a colaborar con las administraciones para darle una solución definitiva a este problemática. «La Unión de Pequeños Agricultores se va a sumar a las reivindicaciones de la plataforma y en la reunión que mantuvimos con la subdelegada del Gobierno uno de los principales puntos fue demandarle soluciones en la zona inundable y queremos que se empiece a trabajar y no se le vaya dando largas que ha generado agotamiento por parte de la gente afectada», señaló Cano en una reciente visita girada al municipio.

La Unión de Pequeños Agricultores no descarta algún tipo de movilización si no llegan las respuestas, «solo pedimos que se ejecute lo que se está diciendo, que pronto veamos las máquinas y que se consensue con los agricultores y los afectados las actuaciones que se vayan a realizar, para que no nos tengamos que lamentar», subrayó el responsable provincial de UPA.

Límite

El alcalde, Paco Huertas, señaló que su equipo de gobierno ha sido muy paciente «hemos entendido que durante un periodo de tiempo no hemos tenido gobierno en España por lo que no se podían arbitrar las medidas para paliar el problemas de las inundaciones en el municipio», aclaró el primer edil.

Integrantes del Ayuntamiento mantuvieron en el transcurso de la semana pasada una primera toma de contacto con el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir «ya no podemos esperar más ni hay más excusas porque el último informe recogía una serie de actuaciones donde pedimos que se consensuen con el Ayuntamiento y se escuchara la voz de las personas afectadas y de los agricultores, porque las actuaciones suponen expropiaciones en terrenos agrícolas».

El alcalde ya urgió a que se empiece a realizar una serie de actuaciones, «porque no se puede dejar más tiempo sin que veamos como la maquinaria echa a rodar, porque desde las últimas inundaciones han pasado seis años, -recordó Huertas-no se han realizado actuaciones relevantes para paliar la problemática de las inundaciones». Añadió el regidor que el estudio del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) data del año 2014 «y desde entonces, ni se ha dragado el río, ni se ha modificado el régimen de funcionamiento de las compuertas, ni sabemos si hay partidas en los Presupuestos del Estado para acometer las inversiones», recalcó el alcalde, quien volvió a avisar que el municipio está en una situación de riesgo, por lo que pidió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al Gobierno de España para que empiece a trabajar «porque si no se le dan respuestas podemos tener problemas reales si se nos presenta un invierno lluvioso», avisó.

Respecto al tema de crear una zona de esparcimiento en la ribera del río Guadalquivir el regidor aclaró que el tema prioritario es el de la seguridad, pero matizó que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene previsto un proyecto de actuación. En la ciudad se han recogido unas 3.000 firmas para solicitar el acondicionamiento de este enclave de la ciudad.

La Plataforma en Defensa del Río Guadalquivir a su paso por Andújar sigue muy preocupada por lo que está aconteciendo con el tema de las inundaciones.

Ha remitido a la prensa una carta que su portavoz, Juan Conde González, envió el pasado mes de junio a la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, donde le solicita una mesa de negociación y mucho diálogo para afrontar esta problemática que se viene arrastrando en el municipio durante décadas. Juan Conde propone que la Mesa la lidere la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al entender que tiene las competencias del río.

El responsable de esta plataforma también le recuerda a la Junta de Andalucía que debe de pagar y gestionar los daños de las inundaciones del año 2010, porque en esa época tenía las competencias del río Guadalquivir. También insta a que participe el alcalde, porque dice que entiende la problemática.

Presupuestos

Juan Conde le pide en la misiva a la subdelegada del Gobierno que partidas vienen contempladas para el río Guadalquivir en los Presupuestos Generales del Estado del año 2017 y le manifiesta su inquietud por la situación en que se halla el río, «ahora en momentos de sequía es el momento de realizar las obras porque el tiempo es muy cambiante y pueden venir épocas de lluvia», avisa Conde, quien constata que la cantidad de lodo que lleva el río ha provocado que pierda su capacidad de evacuación.

UPA inaugura nueva sede

La Unión de Pequeños Agricultores ha inaugurado una nueva sede en la ciudad. Se traslada de la zona de Santa Úrsula a un local que hay al lado de la Oficina Comarcal Agraria al inicio del recinto ferial de la Avenida Lisboa «para reforzar nuestro compromiso con Andújar con la mejora cualitativa que hemos experimentado gracias a la colaboración que hemos tenido con el Ayuntamiento de Andújar», señaló el responsable provincial de UPA. Recordó Cano que los orígenes de la organización agraria en la provincia estuvieron en Andújar, «donde hemos venido prestando servicios y atendiendo las necesidades de los agricultores y ganaderos de la comarca». Cristóbal Cano indicó que una de los objetivos que se marcó su ejecutiva fue la mejora de las condiciones de la oficina de la ciudad, «porque la antigua se había quedado pequeña y soporta un enorme trasiego de personas afiliadas, por lo que era mucho menos funcional de la que actualmente tenemos, porque ahora el edificio es mucho más amplio y hay más zona de aparcamiento», indicó el responsable provincial de la UPA. El alcalde constató que esta nueva sede se enmarca en la línea de regularización de los edificios para los colectivos de la ciudad.